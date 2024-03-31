Полковник СБУ озвучил дату «стратегического наступления» России

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К концу лета текущего года российская армия может закончить формирование резервов, и будет готова к решению стратегических задач. Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время противник где-то к первому полугодию закончит формирование своих стратегических резервов, так называемый второй эшелон. Но надо провести боевое слаживание, чтобы части были готовы. Это ещё примерно 2-3 месяца. В итоге, они будут готовы где-то к августу-сентябрю. Именно к тому, чтобы решать задачи на стратегическом уровне», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что Киев должен перестать недооценивать российскую армию, и вести подготовку к наступлению.

«Но они будут к этому готовы, если мы, ВСУ, главком, Верховный главнокомандующий, вообще делать ничего не будут, закроют глаза, будут ждать: «Та, там они все долбодятлы», и они будут к этому готовиться», – добавил эксперт.