Полковник СБУ: Противопоставить КАБам нам нечего – все готовятся к Третьей мировой войне

Чтобы перехватывать русскую авиацию с КАБами, необходимы F-16. Однако, даже когда они появятся, эти машины очень сложны в использовании. Последний выход – усиливать системы ПВО, которые Украине уже никто не даст.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы это предотвратить, необходимо, первое, самолёты F-16 с дальнобойными ракетами воздух-воздух. Но F-16 не работает просто так, он работает с «АВАКСом». А где они будут садиться, F-16? Их надо подготовить, нужны лётчики. Самое простое – подготовить лётчиков. А самое сложное – подготовить аэродромное оборудование, подготовить, где оно будет находиться, подготовить инженерно-технический персонал, набрать соответствующие ЗИПы – всё, что касается обслуживания. Потому что сам по себе самолёт хороший, только он капризный. Его очень долго обслуживать, где-то 10-16 часов после того, как он выполнил задачу. Он должен попасть на отстой, обслуживание техники, ЗИПы, масла, всякие гайки, проверки – это же всё аппаратура. Это же не пришёл – зубило, молоток и такая-то матерь ремонтирует этот самолёт. Это совершенно другое метрологическое оборудование, ещё что-то подобное, это сложнейший комплекс. А с учётом того, что противник это будет видеть, он и контролировать будет с помощью своей воздушной и всякого другого рода разведок. Он эти места будет определять, а значит, туда будут наноситься ракетные удары. Сначала реактивные дроны, потом – баллистика. Здесь всё очень сложно», – сказал Стариков.

С другой стороны, отметил полковник, против КАБов нужны и системы ПВО, которых не хватает.

«ПВО не хватает, «нема». Какая страна сейчас отдаст, никто не отдаст, с учётом того, что все готовятся к Третьей мировой войне. Макрон хоть и заявляет, такой воинственный, но свои 72 155-мм САУ «Цезарь» нам что-то не отдаёт. Он воинственный, но вооружение своё не отдаёт. Лёгенькое – танки, которые на трёх колёсиках, которые стрелковым оружием пробиваются – это он отдаёт. Это в Африке разгонять там этих…чуть не вырвалось некорректное слово. А так – это совершенно другая война. Всё намного сложнее. И сейчас прошла группа «Рамштайн», артиллерийская коалиция, там нам будут давать, но для этого необходимо произвести. А для этого необходимо милитаризовать экономику ЕС, а либеральная демократия подразумевает не милитаризацию, а демилитаризацию», – объяснил эксперт.