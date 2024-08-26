Полковник СБУ: Путин готовит спецназ для показательной порки ВСУ в Курской области

Вадим Москаленко.  
26.08.2024 18:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия готовит отражение атаки ВСУ в Курской области, не оглядываясь на то, насколько за это время продвинется противник, поскольку война спецназов быстро нивелирует территориальные приобретения.

Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит отражение атаки ВСУ в Курской области, не оглядываясь на то, насколько за...

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«Готовится основная группа, которая будет переброшена в ближайшее время для того, чтобы вести боевые действия, выталкивая и т.п., то есть начнётся война спецназов. Туда зайдут [не только чеченцы] и 45-я бригада, и спецназ ГРУшный их, там будет укомплектовано отборными частями.

Вы сказали – он [Путин] что-то задумал. Он задумал как: можно вытолкнуть, а можно вытолкнуть показательно. Мы добились политической и психологической победы. Для того, чтобы это убрать, необходимо добиться психологической, а потом политической победы. Зеркальный ответ.

Нас ожидает в ближайшее время очень серьёзная борьба спецназов. Чем они могут навредить… Наши десантники ГУР – их так научили работать, когда их в окопы садят, пехота – это не ихнее. А сейчас у них душа [развернулась], это их работа. Они сталкиваются с пехотой или что попадётся. А если реально придёт спецназнадо эту эйфорию чуть-чуть загнать в себя и ждать, когда придёт серьёзный противник», – сказал Стариков.

«На войне сначала идёт армия, которая пробивает оборону, потом вышли основные силы, зашли на оперативный простор, и дальше мобильными частями заходит спецназ [на зачистку]. Здесь, по всей видимости, будет наоборот: сначала будет работать спецназ, Росгвардия, а потом армия будет прикрывать тыл. Их сейчас фронт не интересует, докуда мы дойдём. Невозможно одной бригадой взять всю территорию», – объяснил эксперт.

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