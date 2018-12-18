Полковник СБУ: Путин лично основал информационный геноцид Донбасса

18.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Россия проводит «информационный геноцид населения оккупированных и аннексированных территорий», последствия которого Украине нужно будет ликвидировать на протяжении многих лет.

Об этом во время конференции «Реинтеграция Донбасса. Итоги 2018» в Киеве заявила замначальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере инфобезопасности СБУ полковник Юлия Лапутина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, 20 лет назад Россия поняла, что теряет контроль над Украиной.

«Именно тогда появились нарративы об «особом статусе Донбасса», «который не слышат», о том, что «Донбасс кормит Украину» и так далее. Они внедрялись в инфопространство российскими политиками и поддерживались местными властями.

В 2000-х, когда Россия поняла, что мы всё дальше от неё отходим, появились доктринальные подходы.

Я процитирую одного из разработчиков военно-политических доктрин РФ: «Факт существования суверенной Украины на геополитическом уровне является объявлением России геополитической войны». Они осели в научных шкафах научных институтов и легли в основу секретных планов ФСБ, ГРУ и внешней разведки России.

И вот, с 2010 года в Донецке появляется «Центр Русского мира» – организация, которая напрямую финансируется из госбюджета России и создана как элемент мягкой силы с целью ментальной интеграции населения Донбасса в Русский мир.

Кстати, основателем фонда Русский мир, через который Россия финансировала эти проекты, является Путин», – заявила Лапутина.

«Благодаря деятельности этой организации и других платформ на протяжении многих лет задолго до непосредственно военной агрессии и оккупации Россия проводила информационную кампанию по ментальной дезинтеграции населения Донецкой и Луганской областей.

Сейчас, когда уже четыре года Россия ведёт агрессивную войну против Украины, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс, именно Россия ответственна за состояние общественного сознания населения оккупированных территорий.

Разве можно говорить на данный момент о возможности ментальной интеграции населения в украинское информационное пространство, когда фактически 24 часа в сутки люди находятся под сумасшедшим влиянием российской пропагандистской машины?

Можно утверждать, что фактически на протяжении четырёх лет относительно населения оккупированных и аннексированных территорий проводится информационный геноцид.

И нам надо это осознавать и понимать, что влияние информационного оружия является разрушительным, и нам нужно будет лечить это на протяжении многих лет, это сегодня не произойдёт», – добавила СБУшница.

Присутствующий в зале представитель Министерства информационной политики Украины Виктор Литвинов рассказал об ответных мерах украинской пропаганды в населенных пунктах «серой зоны», занятых ВСУ.

«Вчера закончился в Покровске (до «декоммунизации» Красноармейск, ДНР – ред.) фестиваль современного украинского кино, в программу которого вошли как патриотические фильмы «Киборги» и «Чужая молитва», так и детские», – отрапортовал чиновник.

По словам представителя «Минстеця», кипит работа и вокруг печатной продукции.

«Отмечу, что мы дальше продолжаем выпускать газету «Донбасс-информ», которая распространяется в серой зоне на КПВВ. Мы напечатали более 200 тысяч книжек – где-то 40 процентов это книги, ориентированные на жителей Востока Украины. Они в основном двуязычные, сейчас вышел тираж «Летописи украинского Донбасса в период УНР», до этого мы делали книгу профессора Николая Лазаровича «Душу и тело мы положим за нашу свободу» – это хронология войны на Донбассе до лета 2018 года», – рассказал Виктор Литвинов.