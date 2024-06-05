Полковник СБУ раскритиковал ВСУ за нерациональную трату ракет на Крым

Украине не стоит тратить западное дальнобойное оружие для ударов по Крыму – оно может пригодиться при купировании прорыва ВС РФ, но при таком расходе ракет не останется.

Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Привожу маленький пример. Противник научился сбивать ATACMS… и для того, чтобы поразить цель, надо выпустить 10 ракет. Это означает, что система ПВО 90% сбивает. Есть ли у Запада такое количество ракет для того, чтобы там поразить что-то, ну, попасть в мост. Для того, чтобы мост разрушить, надо попасть минимум сотней ракет, а так – его залатают и все. А, может быть, эти ракеты держать для того, чтобы когда будет наноситься контрудар для прорыва обороны противника, даже на Харьковском направлении, на котором они сейчас заняли плацдарм? Может быть, удар купировать по линии тактической, по первой линии? А когда надо будет купировать, у нас ракет не будет. Или второе – противник сейчас пойдет в какое-то другое место, надо ударить, а у нас их не будет», – переживал Стариков.