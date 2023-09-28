Полковник СБУ: «Россия – сильный враг, которого сложно победить на поле боя»

Российская армия остается очень сильной, мобилизованные в прошлом году прошли закалку боями и получили бесценный опыт. Победить такую армию военным путем без дополнительных ресурсов будет маловероятно.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому интерент-изданию «Украинская правда» заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается российской армии, то они учатся. Даже те мобилизованные, над которыми мы смеялись, когда они набирали 300 тысяч. Да, в начале они были мясом, сейчас они уже научились. Любой солдат, который приходит, даже необученный, на поле боя – несколько месяцев участия в боях, это реально все военные об этом знают, он становится лучше обученным, чем те, которые там проходят какие-то учения. Потому что опыт, именно боевой, он дает преимущество над всеми, кто находится на поле боя. Потому Россия сейчас остается сильной армией, ну, не без исключения», – сказал депутат.

«Да, мы берем некоторых мобилизованных, которые недавно пришли. Если бы все такие были, то мы бы уже давно победили. Но достаточно сильная армия, в частности у них сильные подразделения морской пехоты, десантные, спецназ, артиллерия за счет того, что она у них массовая и их больше. Поэтому Россия до сих пор остается сильным врагом, врагом, которого очень сложно будет победить именно на поле боя. Для этого нам нужны будут дополнительные ресурсы, дополнительные решения, новые стратегии и только после этого мы сможем говорить о победе на поле боя именно военным путем», – заявил Костенко.