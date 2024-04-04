Полковник СБУ: Россия выжжет 30 км от границы вглубь Украины

Наибольшая угроза для Украины – это вероятное создание Россией «санитарной зоны» в приграничье.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Костенко, это означает, что на расстоянии 20-30 километров от границы Россия может выжечь все.

«Наибольшая угроза по состоянию на сейчас – это то, что Путин сказал, создание «санитарной зоны», о которой они говорили. То, что они увидели сейчас – наверное, из-за нашей нехватки средств ПВО, из-за очень большого фронта, который мы не можем перекрыть эффективными средствами типа «Патриот», который мы вынуждены гонять с места на место, чтобы прикрывать наиболее угрожающие направления, и это, к сожалению, проблема.

Поэтому, эта «санитарная зона», которую они могут выжигать на глубину 20-30 километров для того, чтобы обезопасить свою территорию. Это у нас в зоне риска оказываются все населенные пункты и люди, которые там есть. Вот это мы должны защищать, противодействовать, искать средства ПВО, просить партнеров. Это – самая большая угроза по состоянию на сейчас по северной границе», – заявил Костенко.