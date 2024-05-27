Полковник СБУ: «Россия затягивает нас в харьковскую ловушку»

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Россия затягивает Украину в ловушку, не вводя основные резервы на Харьковском направлении и ожидая контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия затягивает Украину в ловушку, не вводя основные резервы на Харьковском направлении и ожидая...

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«Они зашли, плацдарм взяли где-то до 10 километров, буферную зону они создали, то есть, задачу они выполнили. Теперь у меня возникает вопрос – они в бой бросали 3-4 бригады, может, 5 бригад, атакуют малыми силами. Сейчас в бой основные силы не вводят… они только штурмовыми подразделениями воюют, а основные силы стоят на месте.

Я могу предположить, что они ждут нашего контрнаступления. А раз ждут нашего контрнаступления, значит, нас начнут затягивать в ловушку», – заключил Стариков.

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