Полковник СБУ: Русские ослабили давление на Часов Яр – он отвалится сам собой

Вадим Москаленко.  
26.08.2024 17:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российский Генштаб продолжает систематически придерживаться плана, что уже привело к тому, что на Донбассе критическое для ВСУ положение сразу в нескольких местах.

Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский Генштаб продолжает систематически придерживаться плана, что уже привело к тому, что на Донбассе...

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Он подчеркнул, что идёт «игра генштабов» – кто выдержит.

«Герасимов никуда не спешит, он в точности выполняет тот план, который был утверждён Путиным на расширенной коллегии в декабре 2023 года. Выполняют. То есть реально все силы и ресурсы бросили на восточный фронт для того, чтобы перерезать нашу группировку на Покровск, Селидово и перейти до запада Донбасса.

Второе… Давление на всех участках фронта не ослабевает, в том числе Южнодонецкое направление. Там очень серьёзно, там уже дошли севернее Угледара, там вентшахты, «Южнодонбасская 1» – дошли и перерезали дорогу Угледар–Константиновка. Уже в двух местах её перерезали.

Там идёт давление очень серьёзное. Почему перестали давить на Часов Яре? Потому что поняли, что если перерезать Покровск и перерезать южный фланг Купянского направления, Часов Яр сам по себе уйдёт. Войска наши уйдут, чтобы не попасть в окружение. Они же режут для того, чтобы выдавливать нас», – рассказал Стариков.

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