Полковник СБУ: Русские прут через наши «kill-zone» и нарезают территории по админграницам

Вадим Москаленко.  
28.07.2025 20:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ нашли тактику стремительного продвижения через степную «мёртвую зону» в Запорожской области.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ нашли тактику стремительного продвижения через степную «мёртвую зону» в Запорожской области. Об...

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«Посмотрите, они особо в Днепропетровскую область не лезут. То есть, там, Дачное зашли – вышли. Задача – они режут по административной границе Донецкой области. А также по Запорожской области. Да, они идут – Плавни, Степногорск, 3-й микрорайон Степногорска, там они идут.

Это отвлекающий манёвр, но они там продвигаются достаточно быстро по той топографической и географической местности – там одни степи. А с учётом того, что мы создали «kill-zone», то преодолевать её без больших потерь очень тяжело. Но они нашли тактический способ её преодолевать и потихоньку двигаться», – посетовал Стариков.

«Теперь нам надо как-то чуть-чуть модернизировать тактику использования «kill-zone» для того, чтобы не давать противнику использовать свои тактические приёмы. Но для этого есть Генштаб», – тревожился укро-эксперт.

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