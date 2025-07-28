Полковник СБУ: Русские прут через наши «kill-zone» и нарезают территории по админграницам

ВС РФ нашли тактику стремительного продвижения через степную «мёртвую зону» в Запорожской области.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Посмотрите, они особо в Днепропетровскую область не лезут. То есть, там, Дачное зашли – вышли. Задача – они режут по административной границе Донецкой области. А также по Запорожской области. Да, они идут – Плавни, Степногорск, 3-й микрорайон Степногорска, там они идут.

Это отвлекающий манёвр, но они там продвигаются достаточно быстро по той топографической и географической местности – там одни степи. А с учётом того, что мы создали «kill-zone», то преодолевать её без больших потерь очень тяжело. Но они нашли тактический способ её преодолевать и потихоньку двигаться», – посетовал Стариков.