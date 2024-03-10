Полковник СБУ: Русские в Авдеевке КАБами охотились на операторов БПЛА

В битве за Авдеевку впервые с начала боевых действий авиация максимально показала свою эффективность.

Об этом в эфире «5 канала» заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большую роль и, возможно, первый раз в этой войне сыграла именно авиация. Я сам видел неэффективность авиации ни их, ни нашей, кто бы что ни говорил. Я с командующими многими разговаривал, спросил, какой примерно процент играет авиация противника – где-то 5 процентов. Но мы не смогли построить систему ПВО или из-за отсутствия сил и средств, или из-за чьего-то непонимания ситуации, и Россия, используя КАБы, смогла очень сильно повлиять на ведение боевых действий.

Когда КАБы прилетают, там даже за 300-400 метров, особенно когда серьёзные, это контузия, дезориентация, это реально воронки и взрывные волны складывали [укрепления]. Для русских они сыграли очень важную роль, а мы не смогли ничего этому противопоставить», – рассказал Костенко.