Полковник СБУ считает, что русские отомстили за «Гиви» и «Моторолу»

Убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича – это была месть российских спецслужб.

Об этом в эфире «Киев FM» заявил полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ) и попавший в опалу при Зеленском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я на 100% уверен, что это месть за конкретные дела, потому что так избирательно не работают. Выбрали именно полковника Воронича, руководителя такого управления. Когда он в 15-м году пошел в другие подразделения работать, он прекратил тогда участие в активных мероприятиях. Но когда началась война в 22-м году, он снова вернулся к этим мерам и снова возглавил уже целое управление подобное. И сколько он за два года сделал операций, я не знаю, потому что я уже к этому был непричастен», – уверял СБУшник.

Он сокрушается, что эта ликвидация показала отличную осведомленность русских.