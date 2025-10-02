Полковник СБУ считает, что русские отомстили за «Гиви» и «Моторолу»

Игорь Шкапа.  
02.10.2025 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1513
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича – это была месть российских спецслужб.

Об этом в эфире «Киев FM» заявил полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ) и попавший в опалу при Зеленском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича – это была месть российских спецслужб. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я на 100% уверен, что это месть за конкретные дела, потому что так избирательно не работают. Выбрали именно полковника Воронича, руководителя такого управления. Когда он в 15-м году пошел в другие подразделения работать, он прекратил тогда участие в активных мероприятиях. Но когда началась война в 22-м году, он снова вернулся к этим мерам и снова возглавил уже целое управление подобное. И сколько он за два года сделал операций, я не знаю, потому что я уже к этому был непричастен», – уверял СБУшник.

Он сокрушается, что эта ликвидация показала отличную осведомленность русских.

«Показали нам, что русские могут делать такие вещи – и будут их делать. Это такая психологическая война. Что означали для, например для ДНР «Гиви», «Моторола» на тот момент, Сегодня для СБУ означает Воронич. Да, он там не в первых рядах стоит. Это рядовой активный руководитель уровня управления. У него в подчинении на тот момент 100 человек могло быть. Это большая сила. И если враг знает о его работе, место жительства, это признак того, что что-то пошло не так», – переживал Червинский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить