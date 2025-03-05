Полковник СБУ: Штаты будут давить и давить. Извинений Зеленского им мало
Всё идёт к тому, что американцы обвинят Украину в нежелании мира, поскольку Киев не согласен уйти с части Запорожской и Херсонской областей.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С помощью инструментов той же «допомоги» нас будут склонять к тем уступкам, которые будут для нас неприемлемыми. Поэтому мы видим, что Европа активизировалась, начала предлагать варианты, сначала просто мир попробуем, чтобы самолёты не летали и ракетами не стреляли. Но, с моей точки зрения, с Россией так нельзя.
Сейчас всё играет на руку России. Потому что сейчас Россию вывели из изоляции, с ней сейчас говорят на равных, сейчас уже поговаривают о том, чтобы снять с неё санкции. А завтра будет поводом, если мы не согласимся отдать часть своих территорий, которые Россия вписала себе в Конституцию, будут говорить – видите, Украина не хочет мира, всё, снимаем санкции», – сокрушался Костенко.
«И для меня сейчас, как бы там ни было, что президент «показал готовность к танцам» тем, что написал это, ну ладно, извинение, да. Но то, что я вижу, я понимаю, что Штаты будут давить и давить…
Ещё раз, то, что там сделал шаг навстречу – да, однако это точно история только начинается. И я уверен, что президенту будет очень сложно, потому что он услышит о себе такие вещи, о которых мы, может, сейчас даже не думаем, какие могут быть предложения», – тревожился комитетчик.
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