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Соединенные Штаты не считают себя в чем-то обязанными перед Украиной, в чем был уверен киевский режим.

Об этом в беседе с журналисткой Светланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, давая оценку очередным «наездам» диктатора Зеленского на президента США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ВСУ входят в тройку сильнейших армий мира реально, которые имеют боевые действия. Но это же не означает, что сильные при таком поведении сядут с нами разговаривать… К большому сожалению, нас не считает равными», – сказал Стариков.

По его словам, американцы считают Украину страной, на которую напали и которой надо помогать.