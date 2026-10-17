Полковник СБУ: «США не считают нас равными – «Хозяин сказал – слово забрал»
Соединенные Штаты не считают себя в чем-то обязанными перед Украиной, в чем был уверен киевский режим.
Об этом в беседе с журналисткой Светланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, давая оценку очередным «наездам» диктатора Зеленского на президента США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Сейчас ВСУ входят в тройку сильнейших армий мира реально, которые имеют боевые действия. Но это же не означает, что сильные при таком поведении сядут с нами разговаривать… К большому сожалению, нас не считает равными», – сказал Стариков.
По его словам, американцы считают Украину страной, на которую напали и которой надо помогать.
«А мы считаем, что они наши союзники и нам должны. Возникает это противоречие, когда мы обращаемся. «Вы ж нам должны, вы же говорили, что мы защищаем от восточных варваров демократию, свободу слова». Ну, говорили, ну, хозяин сказал – слово забрал», – заявил Стариков.
English version :: Читать на английском Полковник СБУ: «США не считают нас равными – «Хозяин сказал – слово забрал»