Полковник СБУ: «США не считают нас равными – «Хозяин сказал – слово забрал»

Игорь Шкапа.  
17.10.2026 19:03
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Соединенные Штаты не считают себя в чем-то обязанными перед Украиной, в чем был уверен киевский режим.

Об этом в беседе с журналисткой Светланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, давая оценку очередным «наездам» диктатора Зеленского на президента США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты не считают себя в чем-то обязанными перед Украиной, в чем был уверен...

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«Сейчас ВСУ входят в тройку сильнейших армий мира реально, которые имеют боевые действия. Но это же не означает, что сильные при таком поведении сядут с нами разговаривать… К большому сожалению, нас не считает равными», – сказал Стариков.

По его словам, американцы считают Украину страной, на которую напали и которой надо помогать.

«А мы считаем, что они наши союзники и нам должны. Возникает это противоречие, когда мы обращаемся. «Вы ж нам должны, вы же говорили, что мы защищаем от восточных варваров демократию, свободу слова». Ну, говорили, ну, хозяин сказал – слово забрал», – заявил Стариков.

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English version :: Читать на английском Полковник СБУ: «США не считают нас равными – «Хозяин сказал – слово забрал»

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