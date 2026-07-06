Полковник СБУ сутки не ел после заявления Путина

События на Украине в скором будущем могут перерасти в большую глобальную войну.

Об этом в эфире программы «Аритмия недели» завил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин в военной форме заслушал доклад начальника Генштаба. Он призвал обязательно посмотреть, что сказал Путин.

«Я вот смотрел – плевался, глаза закрывал, не могу на это смотреть, но зная, что спросят, все равно пересилил себя. Аж сутки есть не мог, но все равно посмотрел. Ключевые слова там были сказаны…

Какие? О том, что мы и дальше будем наносить удары. Война городов будет и дальше продолжаться. Это первое.

Второе – он ключевое слово сказал, что дал задание выявлять, кто оказывает помощь Украине – как в отношении лидеров, так и в отношении стран. А это штука очень серьезная, сразу говорю. Это первый раз я такое услышал», – тревожился подполковник.