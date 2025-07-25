Полковник СБУ: Тактика России – медленное перемалывание, пока от ВСУ не останется ничего

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если российская армия продолжит реализовывать свою тактику перемалывания, то рано или поздно от ВСУ полностью исчезнут.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Противник растягивает линию боестолкновения. Раньше была 1000 километров, потом 1200, 1400. И иногда мы ему в этом помогаем, растягиваем. Это делается для того, чтобы не прорывать. Проводить операции не больше оперативно-тактического уровня. То есть, в продвижение больше 5-10 километров они не пойдут. Даже найдя слабое место, как в Покровске [Красноармейске], но больше 5-7 километров они не пойдут. Задача другая – продвигаться, медленно перемалывая ВСУ», – сказал Стариков.