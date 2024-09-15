Полковник СБУ: Удары по Москве ничего не дадут

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В случае разрешения бить западными ракетами вглубь РФ, Киеву не стоит рассчитывать на быстрое и лёгкое поражение важных целей, тем более, что предыдущие атаки дронами привели к тому, что российские спецслужбы начали вскрывать сеть украинской агентуры, припасенной на час «Ч».

Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот удар обойдётся где-то миллионов 50-100 [комплексный удар с атакой дронов и т.д. перед применением западных ракет]. Пробить ПВО можно, но если пойдут барражирующие боеприпасы первые, потому что систему ПВО надо будет перезаряжать. Массовым налётом – может быть. Куда ударят? По аэродрому? Самолёты уже отвели. По нефтебазам? Проблема собственников нефтебаз. По Москве? Самую лучшую систему ПВО создал Собянин. Не военные, а гражданский, который, имея политическое влияние, имея соответствующий ресурс, поставил задачу, и военные создали систему ПВО и ПРО вокруг Москвы», – сказал Стариков.

Карасёв напомнил об ударах по Подмосковью.

«Какой цели добьются? В Москву попадут? В Раменское в какой-то дом? Сейчас уже нашли наводчика, нашли узбека. [За деньги через телеграм?] Ну, нашли, да, наводчика. То есть в итоге этот налёт, который был, показал, что есть наводчики. И сейчас они начнут шерстить всю нашу агентуру, которая должна быть на время «Ч», которая должна быть подготовлена, начнут вскрывать. Зачем тогда было вот это всё?» – прокомментировал эксперт.

Карасёв возразил, что добивались эффекта накануне визита глав англосаксонской дипломатии и перед возможным решением Байдена о разрешении на удары. Чтобы показать, что возможен залп 150 беспилотниками, «которые даже в Раменском выбили два этажа, один человек погиб, значит, дырявое ПВО, нечего бояться, Путин ничем не ответит».

«Знаете, как это называется? Когнитивная война. Это не война. Это война нарративов, да», – отмахнулся Стариков.