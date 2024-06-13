Полковник СБУ: Удары по объектам ядерной триады РФ наносились с подачи Запада

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Наивно полагать, что планы таких ударов, как поражение российских РЛС предупреждения ядерного удара, созревали в Киеве.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наивно полагать, что планы таких ударов, как поражение российских РЛС предупреждения ядерного удара, созревали...

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«Понимая, что у нас есть определённые проблемы с оперативным и стратегическим уровнем, Запад сам начал вести войну на стратегическом уровне. К большому сожалению, нашими руками. Спросите, откуда мы, наше командование, знали о станциях предупреждения о ракетном нападении ядерной триады? Там вообще советники об этом не знают, что есть такое. А это уже именно стратегическая компонента.

Я не говорю, что это делали Штаты, но это уже уровень совершенно другой, и это связано со стратегической стабильностью и с тем вопросом, чтобы война не вышла за русло управляемости. Поэтому само по себе всё, что сейчас происходит, Запад ведёт в отношении РФ сам войну на стратегическом уровне», – сказал Стариков.

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