Полковник СБУ: Угледар – тяжёлое поражение, в котором ещё предстоит разобраться

Слова о том, что ВСУ из Угледара «отошли, чтобы сохранить жизни военным» – нормальное политическое заявление, превращающее «зраду» в «перемогу», однако из уст верховного главнокомандующего это звучит позорно.

Об этом на канале NTA заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуации, когда мы отходим и говорим, что мы сохраняем жизни военных – это, конечно, правильно. Но с такой ситуацией можно отходить сразу со всех позиций – и дальше не воевать. Как минимум, верховный главнокомандующий об этом заявлять не должен. Это может сказать политик, но не верховный главком, потому что любое отступление, даже если нас вынудили это делать, это не «перемога». Это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что… или кто-то принял неправильное решение, или кто-то не добился большого количества оружия. Или кто-то, когда мы говорим о том, что враг побеждает нас в КАБах, значит, мы не обеспечили наших военных тем, что может этому противодействовать. В этом наша вина, и это точно не «перемога». Мы отходим, потому что враг оказался сильнее и создал такие условия, что мы выходим. Давайте называть своими именами», – призвал Костенко

Он добавил, что с причинами, почему так произошло, ещё надо будет разбираться.

«Мы знаем, что там стояла героическая 72-я бригада, которая почти 3 года держала это направление, и очень успешно держала, а сейчас была вынуждена выйти. Потому что она стёрлась, я знаю, у неё были большие потери. Потом, есть вопрос, были у неё свои подразделения или приданные подразделения. Потом, мы все слышали о ротации, которую хотели вывести, но потом из-за некоторых обстоятельств их не вывели. И сейчас мы имеем то, что имеем. Это история, в которой президент, как минимум, должен разобраться как верховный главнокомандующий»,– подчеркнул укро-депутат.