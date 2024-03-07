Полковник СБУ: Войска НАТО войдут для раздела Украины

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Ввод войск какой-либо из стран НАТО на территории Украины будет означать окончательную гибель этой страны и её раздел.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасев подчеркнул, что США уходят из Украины, которая перейдёт под управление европейских государств.

«Американцы уже всё, выходят. Там Трамп, Палата представителей. Трамп сейчас будет бить Байдена, что они потратили на Украину двести миллиардов, налогоплательщик понёс потери, а победы нет. Значит, будут зачищать следы, и будут постепенно отсюда уходить, передавая дела британцам и французам. Вот, видать, Макрон тоже захотел быть в первых рядах, чтобы ему дела передали, вместе с британцами и немцами. И что даёт чехам или французам сухопутный контингент? Чтобы высвободить нашу живую силу на фронт, а самим быть на вспомогательных работах?» – спросил Карасев.

«Насколько я понимаю, они даже ждут, когда кто-то придёт. Тогда получается, что будет их вариант разделения Украины на две части. Ни в коем случае такого нельзя допустить», – пояснил Стариков.