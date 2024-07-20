Полковник СБУ: Вопросов о потерях ВСУ в обществе будет возникать всё больше

Результаты деяний украинских властей, которые не считаются с потерями ВСУ ради достижения политических целей, уже выплёскиваются через край и начинают будоражить не только военных, но и гражданское общество.

Об этом на канале Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий канала Эдуард Глёза отметил, что военные всё чаще критикуют руководство из-за высоких потерь, и привёл пример, как одного из комбригов ВСУ часто наказывали за утрату позиций, давая приказ удерживать их любой ценой.

«Говорил: если ты сохранил позиции, но при этом 200 человек были ранены или погибли, тебе за это ничего не было. «Сохранить жизнь солдата», – это в «фейсбуке» или «ютубе» говорили, а лично говорили – «мне по барабану, сколько людей ты здесь положишь». Эти заявления диссонируют с заявлением украинской власти о том, что главное – это жизни бойцов», – отметил Глёза.

«Когда политики начинают со своей политической целесообразностью влезать в дела военных, происходят вот такие факты. Авдеевку стоило столько удерживать, чтобы понести такие потери? Вопрос такой. Сейчас Часов Яр надо держать? Надо. Авдеевка была тактическим уровнем, а Часов Яр уже оперативный. Волчанск и Липцы. Липцы надо держать? Это тактический участок, он особо ни на что не повлияет. А Волчанск – это уже оперативное, если он будет прорван – противник может выйти в тыл купянско-лиманской группировки. А это уже серьёзно, оперативный», – ответил Стариков.

«Тут принимает решение главком, начальник Генштаба, они приходят на Ставку верховного, докладывают, а политическое руководство: вот, надо нам к Вашингтонскому саммиту что-то сделать, к заседанию «Рамштайн». Приурочивают к чему-то, как в СССР. Поэтому и возникают такие вопросы, и в обществе их больше будет возникать. Политическая целесообразность и военная необходимость», – объяснил эксперт.