Полковник СБУ: ВС РФ уже готовят окружение Краматорска и Славянска

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Стратегическая цель ВС РФ на 2024 год – взять Красноармейск (Покровск), в то время как на Купянском направлении уже фронт перерезан напополам, чтобы в следующем году выдавить ВСУ за Оскол и выйти к славянско-краматорскому укрепрайону с севера.

Об этом на канале «Чёрный лебедь» заявил полковник СБУ в отставке, украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Селидово сейчас является плацдармом для подготовки наступления на Покровск. Покровск – это стратегический город. Я так понимаю, у них в планах на 2024 год стратегическая цель – взять Покровск. Если берётся Покровск, фронт разделяется на две части, это уже стратегически… Сейчас они Селидово взяли под контроль, готовятся, и в ближайшее время начнут движение на Покровск. Они сейчас проводят разведку боем, где у нас есть слабые позиции…», – отметил он.

«Кстати, если брать Купянское направление, они уже разделили его на две части – Купянск-Узловой и Боровая. Они уже по Кругляковке разделили по реке Оскол, уже есть. Но это тактическое пока направление. Они это делают уже на 2025 год для того, чтобы выдавливать наши войска и подойти к славянско-краматорской агломерации, то есть укрепрайону, с севера», – сказал Стариков.