Полковник СБУ встревожен возвращением Ленинградского военного округа

Россия активно укрепляет границу с Финляндией, а для украинского фронта создаёт новые дивизии, предназначенные для штурма и высадки в тыл.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит в России, мы видим, они никак не отказываются или не уменьшают ведение боевых действий, они только наращивают. И даже сейчас, несмотря на то, что погода не даёт таких возможностей, русские продолжают и готовятся. Это мы можем наблюдать по их оборонно-промышленному комплексу, это мы можем наблюдать по их пропагандистской информационной политике. По многим факторам мы можем наблюдать, что русские не собираются отказываться от территорий или останавливаться на том, что есть. Они начинают развивать свои вооружённые силы, они их увеличивают, в частности, формируют, там, Ленинградский, как они его называют, военный округ, который когда-то был при Советском Союзе, а потом был сокращён. Сейчас, в связи с тем, что Финляндия вошла в НАТО, они полностью его разворачивают. Сейчас за счёт наличествующих частей, а потом будут формировать новые части, понимая, что это тысяча километров границы. Также и другая 104-я воздушно-десантная дивизия. Мы знаем, что воздушно-десантные дивизии – это вообще войска, которые предназначены для войны на чужой территории. Я сам заканчивал факультет именно десантно-штурмовых войск, и у нас там специальная тактика была. Они морской пехоты увеличивают бригады, делают дивизии. А все эти войска – и морская пехота, и воздушные [неразборчиво] предназначены для взятия укреплений, для высадки в тылу врага на чужих территориях», – рассказал депутат.

Он призвал в срочном порядке возводить такие укрепления, которые одним своим видом отобьют у русских охоту атаковать.

«Поэтому можем сделать вывод, что Россия собирается в дальнейшем именно к активным действиям. И наше задание, даже если мы там будем видеть, что Россия в ближайшее время не может провести широкомасштабные операции, но та территория, которая полностью нами контролируется, помимо того, что мы должны возвращать свои другие в перспективе, мы должны построить такие рубежи, чтобы русские уже понимали, что дальше они не ступят», – разглагольствовал Костенко.