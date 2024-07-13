ВС РФ ведут целенаправленное плановое наступление по военной науке, и любой прорыв на фронте приведёт к самым трагическим последствиям для ВСУ.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких теперь мясных штурмов нет, как рассказывают – ерунда это всё. Воюют они сейчас по науке. Никаких дат. Ко дню Парижской коммуны, дню рождения Фридриха Энгельса – этого нету. Сейчас идёт плановое наступление. Они прекрасно знают ситуацию на нашем фронте.

В войне бывают и победы, и поражения, и наступления, и отходы. Дай-то Бог, чтобы не было отступления», – сказал Стариков.