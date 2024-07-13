Полковник СБУ: ВСУ – «отходят»! Не дай Бог – начнут «отступать»
ВС РФ ведут целенаправленное плановое наступление по военной науке, и любой прорыв на фронте приведёт к самым трагическим последствиям для ВСУ.
Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никаких теперь мясных штурмов нет, как рассказывают – ерунда это всё. Воюют они сейчас по науке. Никаких дат. Ко дню Парижской коммуны, дню рождения Фридриха Энгельса – этого нету. Сейчас идёт плановое наступление. Они прекрасно знают ситуацию на нашем фронте.
В войне бывают и победы, и поражения, и наступления, и отходы. Дай-то Бог, чтобы не было отступления», – сказал Стариков.
Он сделал замечание ведущему канала.
«Вы как-то написали «Украина отступает» – отходит! Чтоб я больше такого не видел. Мы не отступаем, мы отходим в плановом порядке. Отход и наступление – это одного вида ведение боевых действий. А хуже всего, не дай Бог, что будет прорыв фронта, который приведёт к трагичным мероприятиям, которые могут быть на фронте», – подчеркнул эксперт.
Спасибо!
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