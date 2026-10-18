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Украине не стоит влезать в разборки между США и Великобританией.

Об этом в беседе в журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они плотные союзники. Это как родные братья – да, есть противоречия, есть там что-то, но они всегда найдут точки соприкосновения и урегулируют между собой все эти шероховатости, которые есть между родственниками. Мы не являемся им союзниками. Где Британия объявила нас союзниками? Может, я ошибаюсь, найдите, может, парламент Британии закрепил, проголосовал, и мы, Украина, им союзники?», – риторически вопрошал Стариков.

Ведущая заметила, что британский король в очередной раз принял диктатора Владимира Зеленского, который поехал на аудиенцию в Лондон после очередного обострения отношений с США.