Полковник СБУ: «Зачем мы полезли в ссору США и Британии? Мы им совсем не союзники»

Игорь Шкапа.  
18.10.2026 17:42
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Украине не стоит влезать в разборки между США и Великобританией.

Об этом в беседе в журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит влезать в разборки между США и Великобританией. Об этом в беседе...

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«Они плотные союзники. Это как родные братья – да, есть противоречия, есть там что-то, но они всегда найдут точки соприкосновения и урегулируют между собой все эти шероховатости, которые есть между родственниками.

Мы не являемся им союзниками. Где Британия объявила нас союзниками? Может, я ошибаюсь, найдите, может, парламент Британии закрепил, проголосовал, и мы, Украина, им союзники?», – риторически вопрошал Стариков.

Ведущая заметила, что британский король в очередной раз принял диктатора Владимира Зеленского, который поехал на аудиенцию в Лондон после очередного обострения отношений с США.

«Я лично не понимаю, зачем нам надо лезть в ссору, которая идёт между двумя родственниками, Британией и Штатами. Зачем мы туда лезем? Я вот это не понимаю.

Вы знаете, это, например, мужчина с женщиной дерутся на улице. Раз, кто-то: «Вы же, бьёте женщину?». Раз – и его держат. Она «Какого ты на моего мужа лезешь?!». И вдвоём уже на него. Никогда не лезь в ссору родственников, пусть они там передерутся», – считает укро-полковник.

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English version :: Читать на английском Полковник СБУ: «Зачем мы полезли в ссору США и Британии? Мы им совсем не союзники»

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