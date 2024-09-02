Полковник СБУ: Запад расхотел испытывать терпение Путина и отказывает Киеву во всём

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Несмотря на свирепую риторику, странам Запада во главе с США не очень хочется проверять на деле – «Путин терпила» или нет в плане ядерной составляющей.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шелест отметил, что «нам либо конец, либо надо, чтобы натовские войска заходили».

«Заключительная фаза СВО может привести или к окончанию СВО, подписанию мирных договоров, или к переходу в войну. Это сразу перейдёт в третью мировую по всей линейке – тактическое ядерное оружие, а потом и к уничтожению человечества. Запад прекрасно это понимает. Любой вход подразделений именно от НАТО – приведёт к войне с НАТО, любой вход подразделений страны НАТО приведёт к войне с той страной. Вот, говорят, не дают ударить [американским оружием, США указали на Европу]. Да, потому что полётные задания вводят специалисты стран НАТО, а наши обслуживают. 6 августа – эскалационная, 1 сентября – эскалационная. И дальше по эскалационной составляющей. Сейчас может произойти всё в любой момент. И удары по восточному флангу НАТО, и с другой стороны. А закончится ударами ТЯО, два удара будет – по Восточной Европе и по городу РФ в Западной России. Потом война закончится. Или уже включатся ракетные войска стратегического назначения», – отметил Стариков.

«Поэтому сейчас очень серьёзные два месяца. Но Камала Харрис [ничего не сказала про Украину], то есть никто не хочет брать на себя «войну Байдена». Если будут повёрнуты ключи, и перейдёт определённые… знаете, типа, «Путин терпила, Путин терпила». А он раз – и не терпила. И начнётся», – добавил эксперт.