Полковник СБУ: Зеленский намерен выполнить работу российских спецслужб

Если президент Украины Владимир Зеленский решится уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, в России это будут считать своей победой.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, таким образом Зеленский выполнит задачу российских спецслужб.

«В любой стране мира, в том числе, разведсообщества противника (Служба внешней разведки, их ГРУшники и тому подобное)… основная стратегическая задача – это внесение раскола между военным и политическим руководством. Так вот, внесен раскол? Внесен. Задачу они выполнили? Выполнили.

Я же контрразведчик, я это вижу, я вам еще кучу сейчас разведпризнаков могу сказать. Если это будет принято, в Кремле неделю бухать будут. Они закроют Кремль и напишут: «Мы пошли бухать». И начнут бухать», – завил Стариков.