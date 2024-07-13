Полковник СБУ: «Зеленскому льют в уши хрень про развал РФ, а время на стороне Москвы»

Развал России приведёт к такому переустройству мира, что «Западу мало не покажется».

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Зеленский считает, что для Украины выгодно, чтобы всё замедлилось, и время играет на нашей стороне . Вот, следующий год, мобилизация, развал России – вот эта всякая хрень , которую ему нанесли его советники тактического уровня. Сил нет на это смотреть. Люди без образования и несут такую ерунду. Само по себе время сейчас играет на стороне РФ. Нам бы время – как можно быстрее решить вопрос именно российско-украинской войны», – сказал Стариков.

Возвращаясь к теме развала России, он выразил уверенность, что на Западе никто не даст этому произойти.

«Просто даже не представляете, к чему это приведёт. Не зря Буш-старший приезжал в Украину и говорил – какая независимость, вы что делаете? Это приведёт к такому переустройству мира, что Западу мало не покажется. Они просто не понимают, что это такое. Когда был развал СССР, мы, офицеры, заступали начальниками караулов, когда солдаты разъезжались, – а кто будет оружие охранять, кто ядерные боеприпасы будет охранять? Вы что? Потом фильмы американские появились, что якобы ядерные боеголовки к террористам и т.д.

Поэтому я бы сейчас на это смотрел на уровне информационной составляющей. Но если это перейдёт в стадию реализации, то это реальная эскалационная составляющая уже войны между Штатами и РФ», – объяснил бывший СБУшник.