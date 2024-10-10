Полковник СБУ жалуется: Русские платят военным по миллиону, они продвинулись на фронте и очень быстро
Бусификация уже не помогает бандеровцам набрать нужное количество штурмовиков.
Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ближайшее время будет какая-то активизация боевых действий на нескольких участках. Я вижу, что главные направления – это Купянское и Южно-Донецкое, может, даже Запорожское. Будет там, по всей видимости, какое-то серьёзное движение.
Они продвинулись, и очень быстро. Это говорит о том, что подготовлены штурмовые группы. Вы говорите [у ВСУ] нет штурмовых групп, а у них штурмовые группы готовы. Они уже закрепились.
Готовят ли у нас штурмовиков? Это проблема, потому что бусифицированный штурмовиком не будет. Должны быть совершенно другие люди. А мы пошли по линии ломания через колено», – сказал Стариков.
«А в России если идёшь в армию, там миллион, два, три… Он знает: «Я ухожу, если я погибну, моя семья будет полностью обеспечена. Весь социальный пакет». То есть, они действуют по опыту США, в Советском Союзе такого не было. Там у них очень большая страховка, очень хорошие социальные льготы. Правильно, а как иначе?» – резюмировал эксперт.
Спасибо!
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