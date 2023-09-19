Полковник спецназа: Сегодня российская армия владеет инициативой

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Для успешного наступления украинским вооруженным формированиям необходимо порядка 250 – 300 самолетов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук.

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«Мы не можем исключить того, что с ухудшением погодных условий боевые действия не остановятся. Но они примут форму позиционного противостояния, потому что у нашего противника реально нет сил и средств активизировать фронт. Бахвальство Киева о том, что скоро Украина получит какие-то там самолёты, вертолёты от Запада уже никого не впечатляют. Ну, давайте гипотетически представим, что прилетят четыре самолёта или десяток. Что они сделают? Абсолютно ничего. Единственное, что ВСУ реально могут предпринять – это наносить ракетные удары, применяя ракеты Storm Shadow. Или же украинские вертолёты могут войти в какую-то нашу зону», – сказал Матвийчук в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, для того, чтобы выполнить функции воздушной наступательной операции, необходимо иметь достаточное количество авиации, которой нет у ВСУ.

«Я уже как-то в одном из интервью говорил, что для реализации задач воздушного наступления Украине потребуется не менее 250-300 самолётов различного класса, которые должны находиться в воздухе. Да, у них есть внушительное количество беспилотников, но мы отлично научились эти беспилотники сбивать. Сейчас к нам в войска поступила очень хорошая тактическая серия зенитных установок, которые великолепно справляются с беспилотными летательными аппаратами противника», – говорит полковник.

Он рассказал, как Россия будет реагировать на увеличение ракетных ударов по своим городам.

«Киев отдал приказ ударить по Севастополю, они разрушили нашу ремонтную базу. А после этого уже третьи сутки горит Одесса, горит Измаил, горят порты на Дунае и на Чёрном море. Неписаный закон «око за око, зуб за зуб» ещё никто не отменял. И по мере нарастания террористической угрозы со стороны Украины мы будем усиливать отпор всем этим проявлениям», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, России нужно соглашаться на мирные переговоры, но лишь на своих условиях.

«Глава российского МИД Сергей Лавров уже неоднократно заявлял, что никаких переговоров с точки зрения позиции Запада и Украины мы вести не будем. Мы будем вести их только на своих условиях. Зеленский может придумывать все, что ему угодно, гопак плясать, на голове ходить и песни петь. Но у нас есть очень жёсткие установки: безблоковый, нейтральный статус, отвод войск, уход наёмников, прекращение боевых действий на Донбассе. И мы не намерены отступать от этих требований. Сегодня владеем инициативой мы, а не они», – утверждает Матвийчук.

Справедливости ради стоит заметить, что на данный момент инициативой на фронте владеет противник. На ряде участков он с трудом, медленно, но все же продвигается вперед, пытаясь прорвать главную линию обороны.

Российские войска владеют инициативой на северном направлении в Харьковской области, но здесь темпы продвижения очень невысокие.