Положение удерживающих Авдеевку подразделений ВСУ безнадёжно, Киев проигрывает войну, бросая в мясорубку последние силы.

Об этом заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война проиграна уже несколько месяцев назад, у украинцев просто не хватает сил. Они исчерпали большую часть своих людских ресурсов, и у них осталось много техники, но у них нет всех необходимых боеприпасов. Они страдают от старой болезни – это ошибочное предположение, что вы можете построить военное учреждение на лету. Другими словами, в течение нескольких месяцев, лет вы можете построить совершенно новое военное учреждение – это просто невозможно. И прямо сейчас русские захватывают в плен мужчин в возрасте 70 лет, а также мальчиков в возрасте 14-15 лет. Появились и женщины, и их тоже убивают на поле боя», – рассказал бывший военный.

Он добавил, что в обороне Авдеевке участвуют самые боеспособные подразделения ВСУ, однако выразил мнение, что исход боя предрешён.

«Пока мы разговариваем, в Авдеевке, в центральной части восточной Украины, происходит очень крупное сражение. Там сражается несколько тысяч украинских военнослужащих – это то, что я бы назвал чуть ли не последними по-настоящему боеспособными силами, которые есть у украинцев. И русские сражаются с ними. Оборонительные сооружения там строились на протяжении нескольких лет, так что их нелегко взломать, и русские понесли потери. Но между российским военным командованием и украинским военным командованием также ведутся переговоры о целесообразности прекращения боевых действий и капитуляции. Произойдёт это или нет, я не знаю. Я искренне надеюсь, что так и будет, потому что это безнадёжное дело. Этого никогда не должно было случиться, этой войны можно было избежать», – рассказал Макгрегор.

Он добавил, что за время противостояния ВСУ понесли полумиллионные потери.

«Конечно, украинцы очень упрямый народ, они очень патриотичны, и они погибли в огромном количестве. Я думаю, сейчас их потери на полях сражений очень близки к 500 [тысячам] погибших, если не больше. И я не знаю, сколько ещё людей было ранено, серьёзно ранено, до такой степени, что они никогда не смогут вести нормальную жизнь. На украинской стороне никогда не было профессиональной и эффективной системы медицинской эвакуации, и когда вы это делаете, вы подвергаете всех своих солдат серьёзному риску. Этого никогда не должно было случиться», – заявил полковник.