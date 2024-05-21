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Слова главкома европейских ВС НАТО Кристофера Каволи, который заявил, что у России не хватает войск и навыков, как и возможностей для прорыва – полнейшая чушь.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он постоянно лжёт. Правда всегда была одной и той же. Украина не может победить. А теперь, в свете российского успеха и очевидного качества российских Вооружённых сил, их оружия и возможностей… скажите, что они неполноценны или не соответствуют стандартам, или чего-то не хватает – это абсурд! Он должен быть благодарен за то, что русские совершенно не заинтересованы в том, чтобы идти маршем на Брюссель и Монс, чтобы встретиться с ним лично», – отметил он.

«Потому что сейчас там нет ничего, что мы могли бы бросить в бой, что имело бы хоть какое-то значение для этой российской армии», – сказал Макгрегор.