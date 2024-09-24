Полковник США: Глупо терять наши ракеты на Украине, когда самим не хватает

Вашингтону пора очнуться и понять, что военные возможности, которыми США пугали весь мир 30-40 лет назад, сейчас широко распространены, тогда как американцы довели свой потенциал до опасно низкого уровня.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в США нет возможности для наращивания нашей научно-промышленной базы, которая поддерживает вооружённые силы. Каждый раз, когда «Пэтриот» вступает в бой, он выпускает по три ракеты по каждой цели. При такой скорости ракеты расходуются очень быстро, именно это и произошло. Мы не можем создать их достаточно быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему, поэтому у нас нет необходимых боеприпасов. То же самое верно и для других систем, они предназначены для уничтожения низколетящих крылатых ракет, вертолётов и т.д. Поэтому их сочетание является неэффективным. Я думаю, что Ллойд Остин, к счастью, был честен с нами: мы не можем их поставлять в достаточном количестве, чтобы они могли изменить ситуацию. И на данном этапе мы должны задуматься о том, насколько уязвимы наши собственные возможности. Что, если нам придётся сражаться с настоящим врагом? Таким, как русские, китайцы или иранцы, которые обладают реальными возможностями. А ведь есть и другие», – сказал Макгрегор.

«Мы устали от этого отношения в Вашингтоне, когда все за пределами Северной Америки и Европы считаются отсталыми и неспособными. Это не так. Возможности, которыми мы обладали 30-40 лет назад, сейчас широко распространены. Поэтому нам надо избавиться от этого образа мышления, но мы, похоже, не хотим этого делать. Я думаю, что кто бы ни стал следующим президентом, он обнаружит, что мы не только довели себя до банкротства, но и истощили наши военные возможности до опасно низкого уровня», – добавил полковник.