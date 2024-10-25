Полковник США: Мы помогли русским создать лучшую армию в мире

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Тезисы о том, что Россия настолько ослабла, что вынуждена просить у КНДР войска – это лживая пропаганда американских неоконсерваторов, выступающих за любую войну.

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил на канале экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил комментарий главы Пентагона Ллойда Остина в свежем интервью на заявление ГУР Украины о якобы присутствии 11 тысяч солдат КНДР в России и подготовке нападения 1 ноября. Остин сказал, что если это правда, то «Путин очень ослаблен», раз прибегает к такому.

«Это чушь, и я думаю, что Ллойд Остин это понимает, поэтому он попытался подать это в лучшем виде, чтобы поддержать ложный тезис о том, что Россия пострадала от происходящего на Украине. Но мы с вами знаем, что благодаря этой войне, Россия стала намного сильнее. Единственное, что мы сделали – это помогли россиянам создать, пожалуй, самую большую и эффективную армию в мире. Так что идея о том, что они пострадали или им нужны дополнительные войска, не соответствует действительности. Мы знаем, что в России много людей добровольно идут на фронт, для россиян это не проблема», – сказал Макгрегор.

«Ещё одно, эта Дженнифер Гриффин, которая брала интервью у Остина, является не только визитной карточкой неоконсерваторов, которые активно поддерживают любую войну, а также является очень сильным сионистом. Таким образом, она подталкивает к войне на Ближнем Востоке против всех и к войне на Украине против России. Неудивительно, что она без вопросов подхватит и распространит эту ложную информацию, и я думаю, что Остин дал ей хороший ответ, когда начал утверждать, что Россия ослабла, хотя это не так», – добавил полковник.