Полковник США: По нашей вине погибли 600 тысяч украинских военных

Максим Столяров.  
27.09.2024 11:32
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Слова Джо Байдена в Совбезе ООН о том, что цель Владимира Путина –  уничтожение Украины, звучит крайне лицемерно, учитывая то, как в этом преуспели сами американцы.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Слова Джо Байдена в Совбезе ООН о том, что цель Владимира Путина –  уничтожение...

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«Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца. Мы сами поддерживаем эту войну и продолжаем её. У Путина никогда не было другой цели, кроме как устранить угрозу для России, которая разрасталась на её границе в Восточной Украине. Его беспокоила не украинская армия, на которую мы потратили много денег и ресурсов. Он был обеспокоен неизбежным прибытием ракет, которые могли были использованы для уничтожения его средств ядерного сдерживания из Восточной Украины.

Сейчас погибло приблизительно 600 тысяч украинских солдат, эта цифра может быть и больше. Это наша вина, мы так поступили с народом Украины. Сколько людей осталось на Украине, 18 миллионов? Миллионы уже ушли. Страна разрушена из-за нашего вмешательства», – сказал Макгрегор.

«До недавнего времени Россия проявляла огромную сдержанность… То, что они сдерживаются, опять же, у них нет никакого интереса в уничтожении большого количества украинцев. Мы наплодили биолаборатории на территории Украины, мы наблюдали и контролировали эксперименты в этих лабораториях для ведения биологической войны.

Я имею в виду, что нельзя заниматься подобной деятельностью, размещать все эти биолаборатории, всё это оружие, делать заявления о России, а потом ожидать, что русские будут сидеть сложа руки и ничего не предпринимать. Мы продолжаем давить и добьёмся своего. Рано или поздно мы пересечём эту красную черту», – предупредил полковник.

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