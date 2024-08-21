После атаки ВСУ на Курскую область, которая была спланирована НАТО, российское население становится единогласным в своём требовании к правительству «разгромить всё, что есть на Украине».

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, я думаю, что эта идея была придумана в НАТО. И, похоже, британцы приложили к этому руку, как и американцы… Я общался с человеком, который прожил в России 15 лет, и у него относительно свежий взгляд на всё это. И эта дама сказала, что российское население сейчас объединено так, как никто не видел за последние десятилетия… Часть населения в России гораздо больше взбешена и разъярена, чем понимают это люди на Западе. Они буквально публично призывают Путина двинуться на запад и пересечь реку [Днепр], разгромить всё, что есть на Украине и восстановить полный контроль над ней. Чего, откровенно говоря, президент Путин делать не хочет. Его всегда интересовали только русские внутри Украины, которых он хотел защитить от жестокого обращения», – отметил он.



«К сожалению, у нас сейчас сложилась ситуация, когда население говорит, что этого недостаточно: у нас не будет мира, не будет спокойных ночей до тех пор, пока Украина будет оставаться постоянным источником конфликта и враждебности по отношению к России. Так что то, что мы сделали, я думаю, разбудило зверя… очень серьёзного зверя, которого мы сильно недооценили с самого начала», – предупредил Макгрегор.