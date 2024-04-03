Полковник США: За закрытой дверью можем лишить поддержки Украину в пользу Израиля

Анатолий Лапин.  
03.04.2024 15:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 224
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Политика, США, Украина


США могут сократить поддержку Украины, чтобы больше сосредоточиться на Ближнем Востоке. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Макгрегора, «за закрытыми дверьми» Конгресса США может быть принято решение о том, что больший интерес для Штатов представляет то, что происходит вокруг конфликта в секторе Газа.

США могут сократить поддержку Украины, чтобы больше сосредоточиться на Ближнем Востоке. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я подозреваю, что за закрытыми дверьми может быть принято решение о том, что пришло время сократить потери на Украине, потому что нам будет все больше и больше укреплять наши позиции на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить крах Израиля», – сказал полковник.

«Я думаю, что Израиль сейчас находится в очень серьезно ослабленном положении и есть опасения, что мы настолько сосредоточены на Украине, что в результате может пострадать Израиль. Если это действительно произойдет, я думаю, что [спикер палаты представителей] Джонсон может изменить свое мнение и будет менее склонен поддерживать украинскую авантюру, чем на сегодняшний момент», – заявил Макгрегор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть