Полковник США: За закрытой дверью можем лишить поддержки Украину в пользу Израиля

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США могут сократить поддержку Украины, чтобы больше сосредоточиться на Ближнем Востоке. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Макгрегора, «за закрытыми дверьми» Конгресса США может быть принято решение о том, что больший интерес для Штатов представляет то, что происходит вокруг конфликта в секторе Газа.

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«Я подозреваю, что за закрытыми дверьми может быть принято решение о том, что пришло время сократить потери на Украине, потому что нам будет все больше и больше укреплять наши позиции на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить крах Израиля», – сказал полковник.

«Я думаю, что Израиль сейчас находится в очень серьезно ослабленном положении и есть опасения, что мы настолько сосредоточены на Украине, что в результате может пострадать Израиль. Если это действительно произойдет, я думаю, что [спикер палаты представителей] Джонсон может изменить свое мнение и будет менее склонен поддерживать украинскую авантюру, чем на сегодняшний момент», – заявил Макгрегор.