Полковник США: Зеленский пытается втюхать Трампу русские недра

Максим Столяров.  
13.02.2025 15:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Финансы, Экономика


Сделка с Киевом по месторождениями редких металлов очень сомнительна, администрации Трампа лучше провести расследование того, куда девались выделенные на Украину финансовые средства.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка с Киевом по месторождениями редких металлов очень сомнительна, администрации Трампа лучше провести расследование...

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«Во-первых, ко всему, что говорит Зеленский, нужно относиться с большим скептицизмом. Известные нам месторождения редких металлов находятся в Крыму и на востоке Украины. Эти территории контролируются русскими, они исторически русские, они снова русские, и это не изменится.

Я не знаю, проинформировал кто-нибудь президента Трампа об этом. Это не магазин, где вы недовольны покупкой и хотите вернуть деньги. Я не думаю, что это произойдёт, и я не понимаю, как мы можем что-то получить за глупость администрации Байдена», – сказал Макгрегор.

«На самом деле, я надеюсь, что президент Трамп займётся расследованием того, куда делись огромные суммы денег, которые принадлежали русским и которые мы конфисковали с целью передать их украинцам. Тем более, что становится всё более очевидным, что сотни миллиардов долларов, евро и так далее исчезли в чёрной дыре, оказались на банковском счёте Зеленского и его дружков-преступников. Так что, надеюсь, президент Трамп поймёт, что этого не произойдёт», – добавил полковник.

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