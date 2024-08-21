Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский рискует быть уничтоженным своими же солдатами, если в нужный момент не покинет страну.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопреки тому, что Зеленский говорит публично и в частном порядке, мы знаем, что его чемоданы упакованы. Он перевёл свои миллиарды на банковские счета в такие места, как Кипр, Албания, Швейцария. Он купил поместье в Италии, у него есть дом здесь, во Флориде, и он готов уехать. Как только ему станет очевидно, что русские наступают, он сядет в самолёт и возьмёт с собой столько наличных, сколько у него будет.

Точно так же, как мы видели а Афганистане. Многие помнят, что люди покидали Афганистан вместе с коррумпированным правительством, с целыми вагонами наличных денег. Я думаю, увидим что-то похожее, когда придёт время, с Зеленским», – сказал Макгрегор.