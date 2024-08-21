Полковник США: Зеленский уже на чемоданах – если свои не растерзают

Максим Столяров.  
21.08.2024 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1001
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский рискует быть уничтоженным своими же солдатами, если в нужный момент не покинет страну.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский рискует быть уничтоженным своими же солдатами, если в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Вопреки тому, что Зеленский говорит публично и в частном порядке, мы знаем, что его чемоданы упакованы. Он перевёл свои миллиарды на банковские счета в такие места, как Кипр, Албания, Швейцария. Он купил поместье в Италии, у него есть дом здесь, во Флориде, и он готов уехать. Как только ему станет очевидно, что русские наступают, он сядет в самолёт и возьмёт с собой столько наличных, сколько у него будет.

Точно так же, как мы видели а Афганистане. Многие помнят, что люди покидали Афганистан вместе с коррумпированным правительством, с целыми вагонами наличных денег. Я думаю, увидим что-то похожее, когда придёт время, с Зеленским», – сказал Макгрегор.

Впрочем, отметил он, это лишь в том случае, если удастся покинуть Украину живым.

«Конечно, если украинцы, которым он всё больше и больше надоедает, вопреки тому, что нам говорят в СМИ, не убьют его. Что, по моему, вполне реально. На самом деле, возможно, именно украинские солдаты, заплатившие ужасную цену в этой войне, в конечном итоге избавятся от него», – добавил американский полковник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть