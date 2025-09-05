Полковник США: Зеленский втягивает нас в ядерную войну, а впереди кризис

Анатолий Лапин.  
05.09.2025 13:12
  Киев
Главное, чего добивается просроченный главарь киевского режима Владимир Зеленский – это втянуть США в войну против России, что означало бы ядерный конфликт.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что Зеленский хочет, чтобы США развязали глобальную термоядерную войну против России. Это безумие. И я очень боюсь, что в Вашингтоне есть люди, которые не понимают, что это неизбежный результат, если мы не свернем с этого тупикового пути, по которому идем с Зеленским, потому что именно этого он хочет», – заявил Макгрегор.

Он обратил внимание на шаткое положение лидеров ЕС, подстрекающих Киев к дальнейшему военному противостоянию с Москвой.

«Фон дер Ляйен ходит по тонкому льду. Ее могут уволить в любой момент. В Европе устали от Европейского Союза. Люди не хотят, чтобы ими управляли из Брюсселя. То, что начал Орбан, и то, к чему присоединился Фицо, –  думаю другие страны присоединятся очень быстро. Они больше не будут подчиняться приказам ЕС».

Макгрегор резюмирует:

«Евросоюз умирает. НАТО — это длинная вереница машин на цирковом представлении. Они все едут и шумят, но двигатели работают не очень хорошо. Много дыма и огня, но ничего не происходит. НАТО обречено, думаю, что нам нужно быть честными в этом вопросе».

Экономика ЕС в кризисе:

«Я всегда думал, что это начнется во Франции, а потом распространится. Возможно, это начнется сейчас в Великобритании. Их экономика определенно находится в упадке. Банки в Лондоне и банки в Нью-Йорке неразрывно связаны. И сейчас все это выходит на первый план».

