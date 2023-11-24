Полковник Свитан: Война с Россией – продолжение Майдана-2

Игорь Шкапа.  
24.11.2023 12:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Никакого Майдана-3, о якобы подготовке которого заявил президент Украины Владимир Зеленский, не будет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный аналитик, полковник ВСУ запаса Роман Свитан, отвечая на соответствующий вопрос.


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«Никакого Майдана-3 не будет, потому что он уже идет. Это Майдан-2, который идет до сих пор. И война против России – это продолжение этого Майдана-2. Поэтому ни о каком майдане-3 здесь нет смысла говорить абсолютно», – считает полковник.

По его словам, российские аналитики «не понимают, что происходит» на Украине.

«Хотя у них есть толковые люди, только входящая информация искажена, поэтому выкладки аналитически они делают неправильные. У нас не будет Майдана-3. Еще не закончился Майдан-2. А закончится он полным разгромом российской армии на нашей территории и уничтожением Российской Федерации как государства, развалом Российской империи», – уверяет Свитан.

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