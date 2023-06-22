Полковник СВР: экономика РФ слишком мала, чтобы справиться с англосаксами в одиночку

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России пора объединять вокруг себя союзников и выходить на новые рынки, в противном случае ее экономика не сможет конкурировать.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил член Совета по внешней и оборонной политике, полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем конкурировать с другими большими техноэкономическими блоками. Пока их видно два – это англосаксонский и китайский. Потенциал каждого из них таков, что равных им сейчас нет, и это, конечно же, не будет мир, заключенный между этими двумя блоками. Мир гораздо более сложный, чтобы оставить просто этих двух игроков. Все остальные страны будут так или иначе искать свой путь – и Россия будет искать свой путь, и Индия. Сейчас идут интеграционные процессы уже, – смотрите, запущен маховик интеграции на разных уровнях: Союзное государство России и Белоруссии, ЕврАзЭС – другой уровень, третий уровень интеграции – БРИКС, который только-только начинается», – сказал полковник.

По его словам, пришло время не разбрасывать, а собирать камни.

«Это значит, что нам нужно быть центром консолидации. Во-первых, нам больше других это нужно, мы понимаем с точки зрения геополитики, если мы останемся при той критической массе, которая у нас есть, наша экономика слишком мала, чтобы конкурировать. И нам нужно сейчас собирать вокруг нас союзников. Это, прежде всего, те страны, которые уже рядом с нами – это ЕврАзЭС, Иран, Турция, Индия, Юго-Восточная Азия. То есть, те, у кого та же самая проблема», – заявил Безруков.