Полковник СВР: «Спецоперация на Украине – только часть двадцатилетнего конфликта с Западом»

Максим Столяров.  
18.10.2026 19:42
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО – часть глобального конфликта, который будет длиться ещё лет 20, что никак не означает того, что реформирование России можно отодвинуть на будущее до спокойных времён.

Об этом в интервью каналу «Лица науки» заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО – часть глобального конфликта, который будет длиться ещё лет 20, что никак не...

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Он возразил на замечание, что ранее на ПМЭФ говорил о том, что «нас ожидает двадцатилетняя война». 

«Нет. Нас ожидает двадцатилетний конфликт. Но ведь война — это только часть большого спектра противостояния. Оно может быть ментальным, информационным и так далее. Я не говорю, что все эти 20 лет, пока мир переделывается, у нас будет горячая война на границах и так далее. Я думаю, что она не то, что скоро, но в обозримом будущем закончится, эта горячая фаза этой войны.

Пугать никого не надо. Это не значит, что вот эти 20 лет мы будем воевать. Вопрос в том, что 20 лет эти, они переходные – и они критически важные для нас. Нам нужно за эти 20 лет переделать страну. А это значит, нам нужно одновременно участвовать так или иначе вот в этом переделе мира, без нас его не будет, и так или иначе нас захватят. И развивать страну одновременно», – сказал Безруков.

«То есть, о чём я говорил на ПМЭФе? О том, что нам нужно признать, что вот этот конфликт, он будет продолжаться. И не надо ждать, пока он закончится. Нужно одновременно участвовать в этом конфликте, потому что мы из него выйти не можем, и одновременно перестраивать нашу страну для нового мира», – подчеркнул разведчик.

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