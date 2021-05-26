Полковник Трухан: Белорусские самостийники теперь могут кусать локти

26.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Белорусская элита, предпочитавшая играть в самостийность и отвергать идею о воссоединении с Россией, теперь может кусать локти – в результате многовекторных игр Александра Лукашенко республика превратилась в токсичный актив, включение которого в состав РФ чревато слишком большими издержками.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, уровень жизни населения самостийной Белоруссии никогда не будет таким, как у соседних российских областей.

«Для того, чтобы жить как российский регион, надо быть российским регионом. Вот в этом проблема и заключается, что граждане Белоруссии такие взрослые, а до сих пор в сказки верят, что можно жить на правах российского региона и им не быть. И в этом плане я очень сильно хочу их разочаровать – такого не будет. Потому что судьба Белоруссии как государства-сателлита гораздо более печальна, чем судьба Белоруссии в составе РФ… Вы не будете более богатыми по российской орбите, чем российские регионы. А в Белоруссии делается инверсия смысла и говорят наоборот… В текущей геополитической конфигурации Белоруссия России не нужна, потому что это токсичный актив полностью. Она ослабит Россию объективно, и очень сильно ослабит… Кто будет 2,5 миллиона пенсионеров вешать себе на шею, кто будет вешать себе на шею необходимость модернизации белорусской промышленности? Насчет российского законодательства – ребята, вы от счастья описаетесь, когда у вас будет российское законодательство, и когда у вас будет такой приоритет Конституции, который есть в России», – заявил Трухан.