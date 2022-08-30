Полковник Трухан дал резкую оценку внезапно вспомнившим про Донбасс белорусам

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Новости Украины

Белоруссия продолжает оставаться в «тёплой ванной» ложного ощущения защищенности и стабильности, как будто это не союзник воюющей с Западом России, а никому ненужная страна, вроде Эстонии.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал обвинения белорусской поэтессы и журналистки Ирины Карениной в адрес российского руководства относительно того, что трагедии, вроде гибели Дарьи Дугиной, – следствие того, что Москва восемь лет закрывала глаза на убийства жителей Донецка и Луганска.

«Сейчас нужно понимать, что для таких п#$болов открылся сезон массового сенокоса. Сейчас внимательно слежу за повесткой информационной, и не видел ни одного действия российской власти, которое не было бы обосрано этими политологами, Телеграм-каналерами и т.д., потому что они на этом набирают бешеную популярность у отдельных психически нестабильных групп российских граждан. А теперь, внимание, вопрос: в Белоруссии из мест заключения выпустили всех тех, кого они посадили за то, что они на стороне ДНР воевали? Или эту тему забыли? Белорусский Кабмин отменил постановление, по которому гуманитарная помощь должна направляться украинской стороне в Донбассе? Она рот открыла, потому что они создают у белорусского народа ложное ощущение защищенности и стабильности. Ребята, мы в России живем в условиях террористических атак очень давно, на минуточку. И научились с этим бороться. Вы-то – нахр*н никому не сдались. В Литве тоже нет террористических атак. Что нам теперь, с нее брать пример или с Эстонии, которая даром никому не нужна?» – высказался Трухан.