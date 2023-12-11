Полковник Трухан допустил объявление новогоднего или рождественского перемирия

Владимир Гладков.  
11.12.2023 17:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Политические события текущего года показывают, что команда главы МИД РФ Сергея Лаврова – настоящие герои и мастера большой дипломатической игры.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политические события текущего года показывают, что команда главы МИД РФ Сергея Лаврова – настоящие...

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«В этом году в канун 7 января весь мир по обе стороны баррикад разорвало от предложения Владимира Путина про рождественское перемирие. В следующем году такое может повториться на Новый год или Рождество, и опять полетят клочья?», – озвучила ведущая канала вопрос подписчика.

Полковник ответил, что вполне допускает такой вариант.

«Вопрос-то в чём заключается: у нас иногда не понимают, что некоторые заявления политики делают не для того, чтобы это было, а для того, чтобы заявление прозвучало. Я не удивлюсь, если прозвучит ещё раз это заявление, и на него, естественно, никто нормально не отреагирует, естественно там будет всё на «самоподрывах», естественно «военкурвятник» начнёт голосить о предательстве – это всё нормальная стандартная история.

Вопрос в том, что политика России делается без оглядки на «военкурвятник» – вот, в чём проблема. Там работают дипломаты, которые, если сочтут необходимым рекомендовать главе государства сделать такое политическое заявление, оно будет сделано. Адресатом его будет соответствующая мировая общественность», – сказал Трухан.

Он добавил, что эмоционально комментирующие подобные решения наблюдатели не видят целостную картину дипломатической игры.

«У нас как-то вообще эти доморощенные дипломаты, которые не могут с котом договориться, относительно где ему ср@ть, тем не менее, советуют России, как ей быть, как-то почему-то упустили из виду, что основная победа прошлого года – это победа экономики и политики.

В какую ..опу нас закономерно погрузили в прошлом году вот эти события, потому что с нашей-то точки зрения всё логично, а с точки зрения «Гондураса», Россия – агрессор. Это если со стороны смотреть – кто первый напал, тот и «агрессор», примерно такая логика есть.

И как Лавров всё это вывел до того, как Путина сейчас встречали на Ближнем Востоке, вот этот момент – это, извини, там действительно герои, мастера большой игры», – рассуждал полковник.

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