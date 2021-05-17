Полковник Трухан: Лукашенко и змагарьё довертелись

17.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Белорусская власть и местные майданщики зря надеются, что Запад им поможет. Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, опыт Украины должен стать доказательством для Белоруссии, что в случае разрыва с Россией, ничего хорошего ей не сулит.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У Лукашенко довертелись. Да не только у Лукашенко – и «змагарье» точно также довертелось. Они там все багатовекторно довертелись – вот, в чем вопрос. Змагарье, допустим, на что рассчитывает? Они рассчитывают, что сейчас ЕС им денег даст так же, как давал Прибалтике по рыравниванию, которые просто успели еще. Они не понимают, им пример Украины ничего не говорит, они считают, что Украине не дали, а им дадут. И все замечательно у них сразу наладится, и будет вторая там Финляндия.

Но, ребята, Финляндия несколько раз по морде получала, прежде чем научилась себя вести спокойно. Они там про нас говорят всякое подлое, но говорят шепотом и боятся. Нам особо эта тема не нужна. Здесь такая же история получается. Вместо того, чтобы выстраивать нормальные отношения, опять начинают сейчас с Россией ссориться», – заявил Трухан.