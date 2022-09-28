Полковник Трухан назвал три источника вопиющих проблем мобилизации

Новости Украины

Гражданское общество несет коллективную ответственность за сегодняшние мобилизационные проблемы в стране – и озабоченные жаждой наживы на муниципальных и государственных военных закупках местные власти, и коррумпированные и ленивые работники военкомов, и безответственно относящееся к воинскому учету население.

Об этом в эфире канала «PolitWera» высказался полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Все относятся к воинскому учету как к какой-то херне, ничего не значащей! Так вот, каждый, кто сейчас неправильно призван, помимо тупорылости некоторых граждан в военных комиссариатах, имеет и свою долю вины, как не сообщивший вовремя в военный комиссариат сведения, которые он обязан сообщать в силу ст. 10 закона «О воинской обязанности и военной службы» и постановления правительства, касающегося воинского учета. Вам об этом журналисты не говорят. И когда говорит Минобороны, все опять кучу говна на Минобороны льют. Прикольно, да? Законы знать не нужно, да? Честно говорю, я бы сейчас каждому из этих, кого незаконно призвали в силу отсутствия актуальных данных, в силу невыполнения этих обязанностей – в…ал бы штраф! Он – копеечный, но чисто так, чтобы перевести их всех в меридианы. И журналистов, которые разгоняют, что «гражданин ничего не обязан», тоже заставил бы отвечать. Хотя бы административно по статье о фейках», – предложил Трухан.

Эксперт определил три источника, спровоцировавших немало трудностей в вопросе мобилизации.

«Три источника-составных части про…ба: действия местной власти, у которой мобилизационный план – это дядьку-отставника какого-то найти, который чего-то там бегает, сверстает посылаемое, где главное – бумагу написать. Знаю, не нужно мне мозги парить. Помогал даже. Или кидают свежепринятых работников, которые ни хрена не понимают в воинском учете, потому что пришли для совершенно других задач и целей. Местные власти, у которых мобилизационные запасы уже мыши съели или расп…ны: «Нам торги нужно проводить так, чтобы на…ть закон о муниципальных и государственных закупках и в прибытке остаться». Второе – граждане, которые, получив военный билет по запасу, считают, что взаимоотношения с военкоматом закончились. Они даже не интересуются своими обязанностями по воинскому учету. Я сам проводил работы такие. Но это я, потому что я полковник, и потому что я знал, что когда-нибудь в….т война, но – сколько у нас «девочек», которым главное тимбилдинг, а не воинский учет. Вопиющий непрофессионализм! И третье – дяденьки и тетеньки в военных комиссариатах, которым до звезды, что и кого. Им сказали призвать – они всех загнали, потому что им нужно очень быстренько эту х…ню отработать и дальше чайки попивать. И е…ть мозги работодателям на ровном месте, в ряде случаев, вымогая взятки», – классифицировал полковник.