Полковник Трухан: Некоторые события ещё до конца этого года вас очень сильно удивят

25.07.2022  01:02 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Киевский режим фактически сам корректирует ход СВО, подталкивая Россию к изменениям политической карты Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Лавров говорил, что сейчас совершенно другая география. И нас к этой географии подтолкнули само украинское правительство, которое вместо того, чтобы в объятиях обнимать и целовать тех, кто вернулись, устраивали массовый террор и сейчас массовый террор устраивают на этих своих территориях, у них охота на ведьм пошла.

Я жопой чую, что некоторые события ещё до конца этого года вас очень сильно удивят. И позиция некоторых яростных «российских патриотов». Помнишь Киву? Это не последний, кто переобулся.

Почему ещё Зеленского оставлять? Потому то, что сейчас делает Зеленский, ему за это деньги надо платить и геройскую звезду повесить. Сначала его, а потом геройскую звезду», – говорил Трухан.

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