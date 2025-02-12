Полковник Трухан обещает обеспечить «инфо-мародёрам» перестук в камерах

Катя Добрина.  
12.02.2025 20:39
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина


СВО породила класс информационных мародёров, которые разгоном предположений и домыслов делают себе имя и бизнес.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО породила класс информационных мародёров, которые разгоном предположений и домыслов делают себе имя и...

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«У меня к информационному мародёрству существует трудно скрываемая ненависть. Под новый год мы были в Лисичанске, привезли подарки детям. Четыре подряд вопроса, причём от независимых друг от друга людей – вы нас не бросите? Я сначала не понял, к чему вопросы? Вы освобождены в 2022 году, у нас 2025 наступает, откуда это вообще взялось?

И они мне называют популярную в стране передачу, где балаболы и болтологи, которые хотят к себе привлечь внимание, рассуждали о том, как Россия может оставить территории. И люди перепугались, что придут ВСУ и их убьют. Я им объясняю, что есть Конституция России, есть закрепление российских регионов, мы здесь навсегда и так далее. Но вот с этим телевизором надо как-то поступать менее толерантно», – отметил он.

Специальная военная операция дала возможность разного рода мошенникам зарабатывать на недовольстве властью.

«Им кажется, что они действуют правильно. С моей точки зрения, они бегут в пропасть. Потому что пока это на уровне балабольства в интернете, в соцсетях, на каких-то радиостанциях, где ведущий военный эксперт – это человек, которого приведёшь на КМБ, скажешь «равняйсь, смирно», и он уже упал с инфарктом.

Но это проблема уже руководства радио, кого они к себе тащат. На самом деле, пока это идёт в виде порочной болтовни, которая не имеет никакого выхода в реальную жизнь, пока она канализирует и собирает это в группу недовольных, никого не интересует.

Как только они перейдут к практическим действиям, а я знаю, как работают смежники в спецслужбах, и как только у них появится хоть что-то, они будут обмениваться мнениями, перестукиваясь в камерах предварительного заключения», – рассуждал Трухан.

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